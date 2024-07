VENETO – A fuoco due auto: indagini in corso

CASTELLAVAZZO, INCENDIO DI DUE AUTO

La notte scorsa, alle 1:30 circa di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma a Castellavazzo (BL) per l’incendio di due auto: nessuna persoan è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dalla centrale di Belluno e con il supporto dei volontari di Longarone, hanno spento il rogo delle auto, di cui una alimentata a GPL, evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione di cui è stata annerita la facciata.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.