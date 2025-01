Veneto – Si chiude in una stanza e fa esplodere bombola: muore un uomo, evacuato condominio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio a Villafranca Padovana, dove un incendio divampato in un appartamento di un piccolo condominio in via Roma ha causato la morte di un anziano di 76 anni, di origine straniera, Ioan Toma. Feriti due suoi familiari.

I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 23:00 con squadre da Padova e Abano Terme, hanno trovato le fiamme in una fase avanzata, con il fumo che usciva dalle finestre del primo piano. L’intera palazzina, composta da tre appartamenti, è stata evacuata per precauzione.

L’incendio, che ha interessato principalmente il soggiorno-cucina, è stato spento in tempi rapidi. Durante le operazioni è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. All’interno dell’appartamento sono state trovate due bombole di GPL, ma non è ancora chiaro se abbiano avuto un ruolo nell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, per cause ancora da accertare, ha aperto il gas di una bombola da 25 kg e con un accendino ha provocato l’esplosione che ha innescato un vasto incendio. Poco prima dell’incidente, Toma, visibilmente agitato, si era chiuso in una stanza. Il nipote 22enne, preoccupato per il comportamento del nonno, aveva chiamato la madre, di 40 anni, per chiedere aiuto.

Al rientro, la donna ha trovato il figlio intento a sfondare la porta della stanza dove l’anziano si era isolato. Subito dopo, si è verificata la deflagrazione. Entrambi sono rimasti feriti: il ragazzo ha riportato ustioni superficiali, mentre la donna ha subito ferite alla testa.

A seguito dei danni riportati, gli altri due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Le famiglie residenti sono state trasferite in strutture messe a disposizione dal Comune.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse poco prima delle 4:00. L’appartamento è stato posto sotto sequestro, mentre i vigili del fuoco e i carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incendio.

