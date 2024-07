VENETO – A fuoco allevamento di polli

Vasto incendio nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio. I vigili del fuoco e carabinieri di Conegliano sono intervenuti a Godega di Sant’Urbano per domare le fiamme divampate all’interno un’azienda di commercializzazione di uova e allevamento di pollame. L’incendio, scoppiato intorno alle 2:50 in via Zoncè, ha richiesto l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere le fiamme. Ingenti i danni strutturali ingenti all’azienda. Nessuno è rimasto ferito. I militari di Conegliano accerteranno le cause dell’incendio.