VENETO – A fuoco abitazione a causa di una pentola: in salvo una donna e due minori

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 13.30 di giovedì 11 luglio, per l’incendio della di un’abitazione in via Giotto, a Borgoricco (PD): illese un’anziana signora e due minori.

Impegnate a spegnere le fiamme, partite da una pentola sul fuoco e propagatesi anche al garage vicino, le squadre dei vigili del fuoco di Padova e Cittadella con due autopompe e un’autobotte. Messa in sicurezza e portata fuori la bombola di GPL che alimentava il piano cottura. Le tre persone all’interno dell’abitazione, sono riusciti a uscire autonomamente e mettersi in salvo. Sul posto un’ambulanza del Suem, che ha assistito i due minori e la donna. Danneggiata un’auto alimentata a metano che si trovava nel garage, messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

In corso gli accertamenti dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.