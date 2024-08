VENETO – 700 quintali di fieno a fuoco

Intervento dei vigili del fuoco dalle 22:20 di giovedì 29 agosto per spegnere incendio divampato nel deposito di un’azienda agricola con circa 700 quintali di balle di fieno in via Belfiore, a Gruaro (VE).

I vigili del fuoco accorsi da Portogruaro, San Donà, Mirano, Lignano e Treviso, con tre autopompe, tre autobotti, la botte chilolitrica e 23 operatori, hanno spento le fiamme e sono ancora impegnate per la bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

