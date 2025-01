Veneto – 55enne preso a calci e pugni da una baby gang

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Notte da incubo quella di sabato scorso per Andrea Nicoletto, 55 anni, residente a Camin, aggredito da un gruppo di adolescenti dopo aver cercato di fermare i loro atti vandalici nel cortile del palazzo in cui vive.

Da tempo il vicinato lamentava i disagi causati da una baby gang: schiamazzi, petardi, rifiuti e danni alle strutture condominiali. L’episodio è degenerato quando Nicoletto ha deciso di intervenire, richiamando i giovani per aver urtato con forza una vetrata e danneggiato la maniglia del portone. Nonostante le minacce ricevute, l’uomo ha seguito il gruppo, cercando di dissuaderli.

Uno dei ragazzi lo ha strattonato, facendolo cadere a terra, mentre un altro ha approfittato della situazione per colpirlo con pugni e calci, sotto lo sguardo di due ragazze che sembravano far parte del gruppo.

L’uomo, ferito e contuso, è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di cinque giorni. Dopo le cure, Nicoletto si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia contro i responsabili, determinato a porre fine a queste situazioni di violenza e degrado.

Il caso non è isolato. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Padova, episodi simili sono accaduti negli ultimi mesi: a Natale, un giovane era stato picchiato per rubargli la bicicletta, mentre a novembre due ragazzi avevano minacciato un 14enne con un coltello per sottrargli il mezzo.

Nicoletto ha espresso preoccupazione per l’assenza di interventi risolutivi, sottolineando che la situazione è peggiorata da quando i giovani hanno iniziato a frequentare un garage nelle vicinanze, trasformandolo nel loro ritrovo abituale. I condomini, esasperati, attendono risposte concrete per garantire maggiore sicurezza nel quartiere.