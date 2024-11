Veneto – 54enne trovato morto in casa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un uomo di 54 anni, G.Z., è stato ritrovato stamani senza vita in casa dalla moglie che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima viveva in viale del Lavoro a Madonna dell’uva secca di Povegliano. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118. La donna era uscita per fare alcune commissioni e lo ha trovato esanime in bagno. I soccorritori ne hanno constatato il decesso ed hanno rilevato monossido di carbonio nella stanza, per cui hanno chiamato i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno confermato che la causa è stata una fuga di gas dalla caldaia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Villafranca per ulteriori accertamenti.