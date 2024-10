Veneto – 30enne scomparso nel nulla: ricerche in corso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Proseguono da tre giorni le ricerche da parte dei vigili del fuoco per il 30enne scomparso a Bovolenta (PD) e di cui non si hanno notizie da venerdì scorso. Si tratta di Marco Breda scomparso venerdì sera dopo essere uscito di casa a bordo della sua Opel Corsa bianca, poco dopo le 22. Da quel momento, non è stato più visto né sentito, e il suo cellulare risulta irraggiungibile. I genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo. Il ragazzo, alto 1,75 metri, porta occhiali e indossava pantaloni grigi, scarpe nere, un maglioncino scuro e un giubbino di pelle nero. Aveva detto ai familiari che si sarebbe incontrato con un amico, ma quest’ultimo non ha confermato. I familiari hanno anche pubblicato un appello sui social, sottolineando che non ci sono mai stati segnali preoccupanti prima della scomparsa e che non ci sono tracce dell’auto.

I vigili del fuoco sono impegnati con squadre del comando, con operatori con un gommone dotato di ecoscandaglio per le ricerche nel fiume Bacchiglione, con esperti in topografia applicata al soccorso e con i sommozzatori di Vicenza, per un totale di 6 mezzi e 14 operatori.

La ricerca finora ha dato esito negativo.

Sul posto il sindaco della città di Bovolenta, i Carabinieri e squadre della Protezione Civile.