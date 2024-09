Veneto – 19enne si schianta in moto: è gravissimo

Nella notte tra il 17 e il 18 settembre, un grave incidente stradale si è verificato a Vigonza, in via Trevisan. Un motociclista di 19 anni, residente in paese, ha perso autonomamente il controllo della sua moto per cause ancora da accertare. Il giovane è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite gravissime che lo pongono in pericolo di vita. I soccorsi Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del Suem 118. I sanitari hanno stabilizzato il ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Padova. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, si considerano l’eccessiva velocità e una possibile manovra azzardata.