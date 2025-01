Veneto – 19enne muore dopo 4 giorni di ricovero in seguito ad un incidente in moto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un grave incidente in moto ha causato la morte di Diego Zilio, 19enne di San Pietro in Cariano. Il giovane, gommista presso “La Ruota Pneumatici”, è uscito di strada domenica sera mentre percorreva via Tremolè, una strada non illuminata verso Pescantina. Sbattendo violentemente, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in terapia intensiva a Borgo Trento, è stato dichiarato morto il 9 gennaio dopo quattro giorni di ricovero. Diego lascia i genitori e un fratello.

In un altro episodio, un automobilista di 41 anni ha percorso quattro chilometri contromano sull’autostrada A4 tra Verona Est e Verona Sud, causando un frontale con un’auto guidata da un 83enne. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. L’incidente, avvenuto giovedì mattina, ha causato sette chilometri di coda. La polizia stradale sta indagando sulla dinamica dello scontro.