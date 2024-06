VENETO – 18enne trovato morto nella camera da letto dalla mamma

Un ragazzo di 18 anni di Casale sul Sile, Filippo Simionato, è stato trovato privo di vita dalla madre nella propria camera da letto. Il giovane era steso sul pavimento. Secondo quanto scrive il Gazzettino, la mamma era uscita per delle commissioni e al rientro ha trovato il figlio privo di coscienza. Ha chiamato i soccorsi, ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare il decesso del 18enne. Non sono chiare le cause del decesso, potrebbe essersi trattato di un malore. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà l’autopsia e l’eventuale esame tossicologico a stabilire le cause della morte. la comunità di Casale sul Sile è sotto choc e il sindaco ha espresso il suo cordoglio sui social.