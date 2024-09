Veneto – 17enne nomade in fuga su Lancia Y: la madre proprietaria è intestataria di 20 automobili ed ha accumulato multe per 87 mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Giovedì 5 settembre la Polizia Locale della Federazione Camposampierese (provincia di Padova), ha inseguito e fermato un 17enne alla guida di una Lancia Y. Gli agenti hanno intimato l’alt poiché il mezzo, da rilevazione Targasystem, non risultava assicurato. Il minorenne alla guida non si è fermato ed ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo qualche chilometro. Con lui c’erano altri due minorenni. Il 17enne di etnia nomade, residente a Vigodarzere, privo di patente, stava mettendo a rischio l’incolumità non solo dei passeggeri e di sé stesso, ma anche degli altri automobilisti. Dagli accertamenti è emerso che l’auto era intestata ad una parente, risultata proprietaria di altri 20 veicoli. Al giovane è stata comminata una multa di 5 mila euro mentre l’auto è stata sequestrata. Le violazioni del codice della strada sono state contestate alla madre. La donna, prestanome, ha accumulato debiti per 87 mila euro negli ultimi 15 anni, relativi ai 20 mezzi intestati. Multe mai pagate perché nemmeno ritirate dell’interessata.