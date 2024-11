Veneto – 16 minorenni indagati per spaccio di hashish ed estorsioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I Carabinieri di Castelfranco Veneto (Treviso) hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 16 giovani tra i 15 e i 17 anni, indagati a vario titolo per spaccio di stupefacenti ed estorsione nella cittadina di Vedelago (Treviso) tra marzo e ottobre di quest’anno. L’operazione, condotta sabato scorso, è stata resa nota oggi.

L’indagine, coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, ha smascherato una rete di traffico di droga organizzata da un gruppo di adolescenti. Le attività illecite non si limitavano allo spaccio: in alcuni casi, i ragazzi avrebbero estorto denaro ai clienti, ricorrendo a minacce e intimidazioni, anche attraverso i social network.

L’inchiesta è partita il 31 luglio scorso, dopo l’arresto in flagranza di due minorenni e un maggiorenne sorpresi dai Carabinieri di Vedelago mentre ricevevano 200 euro da un coetaneo.

Nel corso delle operazioni, uno degli indagati, divenuto nel frattempo maggiorenne, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di circa 1,2 chilogrammi di hashish e 4.600 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Inoltre, nelle abitazioni di altri tre ragazzi sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento della droga e una quantità di hashish già pronta per la vendita. Due degli indagati risultavano già sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, nell’ambito dello stesso procedimento.

L’operazione ha messo in evidenza un allarmante fenomeno di criminalità giovanile, caratterizzato da una gestione organizzata del traffico di droga e da pratiche intimidatorie nei confronti dei clienti.