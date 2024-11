Venduto a Venezia il palazzo ‘maledetto’

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato venduto all’asta per 18 milioni di euro Ca’ Dario, il celebre “palazzo maledetto” di Venezia, noto per la serie di tragiche vicende che avrebbe causato ai suoi proprietari. L’edificio, situato sul Canal Grande nel sestiere di Dorsoduro tra la Fondazione Guggenheim e la Basilica della Salute, è stato ceduto tramite l’agenzia Romolini Immobiliare, affiliata a Christie’s International Real Estate, che non ha rivelato l’identità dell’acquirente.

Ca’ Dario, costruito nel 1487 da Giovanni Dario, è celebre per la sua elegante facciata mosaicata e la sua fama oscura. Tra i proprietari che si sarebbero imbattuti in eventi tragici ci sono Marietta Dario, morta giovane, l’erede Giacomo assassinato nel XVII secolo, e molti successivi possessori, spesso colpiti da fallimenti finanziari, malattie o morti violente, inclusi suicidi e omicidi. Negli anni ’70, il palazzo è stato teatro dell’omicidio del conte Filippo delle Lanze, e negli anni successivi altri proprietari, tra cui il manager musicale Kit Lambert e l’imprenditore veneziano Fabrizio Ferrari, hanno subito difficoltà finanziarie e disgrazie personali.

Questa inquietante sequenza di eventi ha consolidato la reputazione sinistra di Ca’ Dario, tanto da scoraggiare l’acquisto persino a figure famose come Woody Allen.