Vandalismi no-vax contro TVA: la solidarietà del sindaco

Il sindaco Giacomo Possamai interviene sull’atto vandalico alle sedi del gruppo Videomedia a Vicenza avvenuto nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 luglio: «La solidarietà mia e della città di Vicenza al gruppo Videomedia e alle redazioni di Tva Vicenza e Telechiara, oggetto di scritte vandaliche da parte di movimenti No Vax, che in questi ultimi mesi sono tornati ad imbrattare più volte i muri e gli spazi della città. Sono atti vergognosi, che dimostrano quanto ancora ci sia bisogno di impegnarsi a difesa della scienza. Sono scritte che sono un insulto alla memoria di chi è morto al tempo del Covid e ai tantissimi medici, infermieri e operatori sanitari che hanno dato la vita in questi anni per difenderci tutti dalla pandemia».