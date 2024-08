Valle dell’Agno: acqua biancastra dai rubinetti. Viacqua rassicura

Segnalata tra Castelgomberto e Trissino, è l’effetto dei cambi di pressione nelle condotte

Acqua di colore biancastro che esce dai rubinetti. Questo quanto stanno segnalando alcuni utenti in queste ore nei territori di Castelgomberto e Trissino.

Se la si mette in un bicchiere, avvicinandosi, ci si può però accorge che l’apparente colore bianco altro non è che l’effetto di minuscole bollicine che, in pochi secondi svaniscono.

Niente di preoccupante, rassicura Viacqua.

L’effetto è dovuto al cambio di pressione all’interno delle condotte di acquedotto, come avvenuto proprio nei giorni scorsi in seguito alla rottura accidentale del grosso tubo dell’acquedotto consortile all’altezza di Via Monte Cengio a Cornedo Vicentino.

Questa condizione potrebbe persistere per alcuni giorni, ma non incide in alcun modo sulla qualità dell’acqua che rimane perfettamente utilizzabile e potabile. Basterà lasciarla pochi secondi all’interno del bicchiere, di una caraffa o di una bottiglia perché l’effetto svanisca.

Si ricorda che per segnalazioni è operativo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, e il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 il Servizio Clienti di Viacqua, che risponde al numero verde 800 154242.

Per urgenze è invece disponibile h24 il Pronto intervento al numero verde 800 991522.