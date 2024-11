Valdastico Sud – Ruota di un camion si stacca e finisce su un’auto in sorpasso: donna miracolata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 22:00, di lunedì 11 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31, nel tratto di collegamento tra la Transpolesana e il casello di Badia Polesine (RO) in direzione Nord per un’auto finita contro la ruota sfilatasi da un camion: illesa la conducente. La donna stava sorpassando il mezzo pesante, quando una ruota del camion si è sfilata colpendo l’auto che stava sopraggiungendo.

La squadra de vigili del fuoco arrivata da Rovigo ha messo in sicurezza i mezzi, mentre la conducente è stata assistita sul posto dal personale sanitario del Suem.

La polizia stradale di Bassano del Grappa ha eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte.