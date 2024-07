VALDAGNO – Semina il panico in centro con una pistola: denunciato 39enne

Momenti di concitazione a Valdagno verso la mezzanotte di sabato 29 giugno 2024, quando il 112 della Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri ha ricevuto numerose richieste di intervento per la presenza di uno straniero armato di pistola che si aggirava nelle vie del centro. Le pattuglie disponibili sono state immediatamente inviate in assetto rinforzato per fronteggiare un intervento potenzialmente ad alto rischio. Grazie alle numerose segnalazioni, l’ultimo avvistamento dell’uomo è stato tracciato nella zona di vicolo Valle.

Cinturata l’area, i Carabinieri hanno proceduto a un’accurata perlustrazione dei luoghi. Alla vista dei militari, il ricercato, un 39enne di nazionalità indiana residente a Valdagno, ha tentato di dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Prontamente raggiunto dai militari, l’uomo è stato immobilizzato e disarmato.

La pistola, risultata poi essere un giocattolo fedele riproduzione di un’arma vera, era infilata nella cintola dei pantaloni, con l’impugnatura volutamente lasciata ben visibile per incutere paura e panico nei passanti. Accompagnato presso il Comando Compagnia di Valdagno e interrogato sul motivo del gesto sconsiderato, l’uomo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione.

Terminate le formalità di rito, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per procurato allarme.