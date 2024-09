Valdagno – Lite fuori dal supermercato. 28enne sedato: all’ospedale prende a pugni paziente anziano e minaccia medici e infermieri

L’altra sera a Valdagno (VI), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti per una lite nei pressi di un supermercato. All’arrivo, i militari hanno trovato un 28enne di origine brasiliana, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica, coinvolto in una lite in strada con un altro individuo, fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto c’era anche un terzo giovane che, nel tentativo di separare i due litiganti, è stato insultato e spintonato.

I Carabinieri hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del SUEM 118, e lo straniero è stato sedato e trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. Tuttavia, dopo un momento di calma apparente, il 28enne, riacquistate le forze, ha colpito con un pugno un anziano paziente in attesa di visita, tentando di rubargli il borsello. Immediatamente bloccato dai Carabinieri, ha reagito con minacce e insulti nei confronti del personale medico e dei militari. Durante il tentativo di divincolarsi, ha anche frantumato una porta di vetro del Pronto Soccorso.

Dopo essere stato riportato alla calma e portato in Caserma, il 28enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Vicenza in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva, con il giudice del Tribunale di Vicenza che ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri di Valdagno.