Vaccini in Veneto: i 40enni sono i ‘peggiori’

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale in Veneto. Ieri sono state somministrate 8135 prime dosi, a persone che non avevano deciso quindi di vaccinarsi in tutti questi mesi e che, aspettando che la pandemia passasse, si trovano ora a fronteggiare limitazioni e forti rischi per la salute. A pieno ritmo anche la campagna per la terza dose. In base ai dati per fasce d’età, i 40enni sono stati superati da tutte le altre fasce d’età, compresi i ragazzini dai 12 ai 19 anni (dati che sommano vaccinazione 1a dose, 2a dose e prenotazioni)