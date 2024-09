USA – Strage in una scuola: quattro morti, arrestato 14enne

Spari in una scuola superiore in Georgia, mercoledì 4 settembre. Sono morte quattro persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali. La polizia ha inoltre confermato di aver arrestato un sospetto. Numerosi mezzi di soccorso sono stati inviati all’Apalachee High School, situata nella città di Winder, a circa 70 chilometri a nord-est di Atlanta. Sul posto è stata dispiegata una massiccia presenza di forze dell’ordine.

Il sospetto arrestato è uno studente di 14 anni, secondo la polizia di stato. Il presidente degli Stati Uniti ha prontamente reagito, sottolineando che il Paese non può accettare che tali tragedie diventino “la norma”.

La scuola è stata inizialmente messa in lockdown, come riportato da Fox 5 Atlanta. I feriti sono stati assistiti dai soccorritori sul posto, come mostrato dalle riprese aeree effettuate da un elicottero. Le forze dell’ordine locali, statali e federali sono intervenute rapidamente. Le immagini aeree diffuse dai media mostrano che alcuni studenti sono stati evacuati dall’edificio, mentre altri sono stati radunati su un campo sportivo.

Un testimone, Sergio Caldera, uno studente di 17 anni, ha raccontato al canale ABC: “La mia insegnante ha aperto la porta per vedere cosa stava succedendo, ma un’altra insegnante è corsa verso di noi dicendole di chiuderla subito perché c’era uno sparatore”. Gli studenti si sono poi rifugiati in fondo all’aula, ascoltando le urla provenire dall’esterno.