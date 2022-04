Una nuova sede per la Guardia Medica a Vicenza: ecco dove e da quando

Si è tenuta questa mattina la consegna all’Azienda Ulss 8 Berica dei locali dell’ex Centrale del latte, all’angolo tra via Mentana e via Medici, nel quartiere di San Bortolo dove, prima dell’estate, si trasferirà il servizio territoriale di Guardia medica.

Erano presenti l’assessore al patrimonio Roberta Albiero, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron e il nuovo direttore dei servizi socio-sanitari dell’Azienda Ulss 8 Berica Achille Di Falco.

“La convenzione siglata con l’Azienda Ulss 8 Berica permetterà di trasferire il servizio di Guardia medica dall’attuale sede in via Fincato in uno spazio molto più adeguato e grande quasi il doppio – ha precisato l’assessore al patrimonio Roberta Albiero –. Si tratta di una bella risposta data al territorio e ai cittadini e di un risultato importante grazie alla collaborazione con l’Ulss. Per quanto riguarda i locali lasciati liberi nell’edificio ai Ferrovieri, siamo in fase di definizione della procedura per assegnarlo sempre a servizi sanitari”.

“Consegniamo oggi all’Ulss le chiavi di uno spazio che i cittadini aspettavano da tanto tempo, vista la presenza di molti centri attrattori nella zona – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron –. Si tratta del primo lotto del cantiere ex Centrale del latte del valore di oltre 800 mila euro e che comprende la palazzina e l’area a parcheggio; il nostro obiettivo è mandare in gara entro aprile il secondo lotto per il quale stiamo definendo gli ultimi dettagli procedurali. Finalmente diamo una risposta al quartiere recuperando uno spazio importante della città”.

“L’Azienda Ulss 8 sta continuando nel percorso dì reingegnerizzazione dei servizi in coerenza con i bisogni che i cittadini manifestano – ha spiegato il direttore dei servizi socio-sanitari dell’Azienda Ulss 8 Berica Achille Di Falco –, migliorando, in termini di efficienza e sicurezza, per i professionisti sanitari e con il percorso già iniziato verso l’evoluzione prevista dal Pnrr, in un’ottica di leale e fruttuosa collaborazione tra le istituzioni”.

L’immobile, denominato “palazzina uffici”, ospitava gli uffici direzionali dell’ex Centrale del latte e, come da progetto, a seguito di un profondo intervento di ristrutturazione, è stato individuato quale nuova sede della Guardia medica cittadina dell’Azienda Ulss 8 Berica, considerate la posizione strategica, la vicinanza con l’ospedale, la facilità di accesso e la nuova dotazione di parcheggi.

L’edificio, che ha una superficie di complessiva lorda di quasi 380 metri quadrati e che consta di piano terra, primo piano e sottotetto, è destinato ad ospitare non solo la guardia medica ma anche eventuali altri servizi di competenza dell’Azienda Ulss 8 Berica.

Il contratto di comodato tra Comune e Ulss 8, della durata di 9 anni, prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio e di eventuale adeguamento per renderlo idoneo all’uso saranno a carico dell’Azienda Ulss 8 Berica.

I locali dell’edificio di via Fincato ai Ferrovieri, che ospitava la Guardia medica, saranno destinati a servizi sanitari; è in fase di chiusura il procedimento di manifestazione dell’interesse per individuare l’assegnatario.

Progetto di recupero dell’ex Centrale del latte

Il progetto di recupero dell’ex Centrale del Latte rappresenta uno degli interventi più significativi del piano di rigenerazione urbana, finanziato per quasi 18 milioni di euro dallo Stato nell’ambito del Bando Periferie. Riguarda la riqualificazione di una superficie complessiva di circa 9000 metri quadrati, con palazzine e spazi all’aperto da destinare a parco, piazza e parcheggi.

L’intervento generale ha interessato l’ex sito produttivo di proprietà comunale che ospitava gli edifici amministrativi e produttivi della Centrale del Latte di Vicenza, nel quartiere di San Bortolo, tra via Medici, via Mentana e viale Grappa, appena fuori il centro storico cittadino.

Il progetto, del valore di oltre 4 milioni di euro, è stato suddivido in 2 stralci: il primo, in appalto al R.T.I. Maroso Ivo Enzo S.R.L. Unipersonale, ha visto la ristrutturazione dell’edificio denominato palazzina uffici, la realizzazione di un box auto a servizio dell’immobile di proprietà comunale sito in via Grappa e il recupero della grande area a parcheggio che ha permesso di ricavare più di 50 posti auto, tre dei quali destinati a persone con disabilità, oltre che stalli per le bici.

L’immobile è stato consegnato, a seguito di collaudo tecnico funzionale, all’amministrazione comunale il 9 marzo scorso.

Il secondo stralcio, in attesa di affidamento dopo la risoluzione in danno del contratto d’appalto con Incos Italia S.p.A., ha, invece, ad oggetto la conversione della sede storica della Centrale del latte in centro civico, la sistemazione delle aree esterne ad essa connesse, la realizzazione di un parco, la demolizione dei manufatti presenti nell’area, la realizzazione di percorsi ciclabili di collegamento sulla direttrice nord-sud ed est-ovest.