Un nuovo supermercato a Maragnole

Sabato 2 aprile è stato inaugurato a Maragnole un nuovo supermercato che prende il posto di uno storico punto vendita presente in paese da più di 40 anni. Ad inaugurare il supermercato ‘Vivo’, il titolare Andrea Moserle.

L’inaugurazione è avvenuta con taglio del nastro e con il titolare che ha parlato del duro lavoro per aprire il supermercato. Ha detto: “…un lungo lavoro che ha messo veramente a dura prova la resistenza di tutte le nostre collaboratrici e tutti i nostri collaboratori con turni strazianti dalle 7:30 del mattino fino a mezzanotte per ben 4 giorni”.

Ha poi continuato: “Con la voglia di continuare la pluridecennale tradizione del Supermercato dei Signori Faresin a Maragnole noi dell’azienda Zaluna srl ci siamo rivolti alla ditta Brendolan, titolari del marchio vivo e qui rappresentata dal Signor Giovanni Alessi con cui da subito si è creata una particolare sinergia, complice il fatto che a colpirci fin da subito è stato il sentirci in famiglia che di questi tempi non è cosa da poco.

Brendolan lavora in maniera molto semplice e qui ne avrete la prova: confidiamo di riuscire a fare felici la stragrande maggioranza dei clienti perchè nei vari reparti potrete trovare 3 tipi di prodotto: il prodotto leader cioè quello di marca, il prodotto a marchio vivo che si chiama “NOIVOI”, ed infine tantissimi prodotti cosiddetti da primo prezzo cioè ancora più economici.

Altra collaborazione molto importante all’interno del punto vendita è con il reparto macelleria.

“Il taglio perfetto” questo è il nome che Tomas e Flavio hanno dedicato alla loro azienda.

La carne la troverete fresca e al taglio tutti i giorni.

A servirvi al banco potrete trovare Tomas, Flavio e Luisella, e Raimonda.

Per quanto riguarda l’altra parte del negozio le ragazze saranno a vostra completa disposizione per qualsiasi vostra necessità e per chi non le conoscesse già ve le vado a presentare ma non prima di averle ringraziate personalmente per il prezioso lavoro svolto in questi giorni, grazie ragazze:

Sara, Antonella. Gessica, Alessia, Laura.

Concludo con dei ringraziamenti speciali e poi termino il mio intervento,.

Grazie ai signori Faresin e alle figlie senza i quali oggi non saremmo qui, grazie all’azienda Brendolan per aver creduto nel progetto, grazie al Sindaco che ci onora della sua presenza, grazie al parroco per aver accolto l’invito per benedire il negozio.

Grazie alla mia compagna Diletta che praticamente non mi vede mai ma è comunque sempre al mio fianco.

Un ultimo immensamente doveroso grazie lo vorrei dedicare a Gianni Alessi che prima di essere qui in rappresentanza dell’azienda Brendolan è innanzitutto un amico e mentore ormai da oltre 15 anni. Grazie Gianni.

Grazie anche a tutti voi presenti e benvenuti nel mondo dei supermercati VIVO”.