Ulss8 Distretto Est – Possamai presidente del Comitato dei sindaci, Veronese vicepresidente

Si è riunito ieri, nel centro civico di via Turra, il comitato dei sindaci del distretto Est dell’Ulss 8 Berica. Dopo le ultime elezioni amministrative, che hanno coinvolto la maggior parte dei 36 Comuni che costituiscono il distretto, sono state rinnovate dopo cinque anni le cariche del comitato.

È stato eletto come nuovo presidente della comitato dei sindaci, il primo cittadino di Vicenza Giacomo Possamai. Riconfermato come vicepresidente, invece, il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese,nel cui territorio comunale di competenza è situato il secondo ospedale del distretto, dopo il San Bortolo, ovvero l’ospedale Pietro Milani. Il nuovo esecutivo del distretto Est, oltre ai sindaci di Vicenza e di Noventa Vicentina, sarà composto dai primi cittadini di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Isola Vicentina, Sandrigo, Sossano e Torri di Quartesolo.

«Nel ringraziare gli altri 35 Comuni per la fiducia data – commenta il sindaco Possamai -, vorrei soprattutto ringraziare Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, per il lavoro che ha svolto in questi cinque anni come presidente uscente. Anni molto difficili, visto che sono stati gli anni della pandemia. Sicuramente Vicenza guiderà il nuovo esecutivo con lo stesso impegno e con la stessa condivisione che ha contraddistinto il lavoro dell’esecutivo uscente. I prossimi anni saranno molto complessi per le politiche sociali e socio-sanitarie, considerando non solo l’aumento importante della spesa e la richiesta maggiore di servizi, ma anche l’avvio dell’Ambito territoriale sociale. Con queste elezioni si è voluto dare continuità al lavoro svolto in questi ultimi cinque anni, dove i Comuni si sono sempre confrontati sulle necessità dei propri cittadini e hanno sempre condiviso la programmazione da attuare. L’intento sarà quello di continuare su questa strada, mettendo al centro i bisogni della comunità in stretta correlazione con l’Ulss 8 Berica».