Ulss 8 Berica – Opere Pnrr per 35 milioni di euro: rispettato cronoprogramma

In ULSS 8 Berica prosegue il cronoprogramma stabilito per la realizzazione delle opere finanziate dai fondi PNRR: 5 Centrali Operative Territoriali, 9 Case della Comunità e 4 Ospedali di Comunità, per un totale di 18 interventi e un investimento complessivo di 35,1 milioni di euro. finanziato con risorse provenienti dal PNRR e con fondi regionali.

Più in dettaglio, per quanto riguarda le Centrali Operative Territoriali, due saranno collocate a Vicenza (presso il complesso di San Felice e presso l’ex Seminario), una a Valdagno (all’interno dell’ospedale San Lorenzo) con i relativi lavori già conclusi e l’attivazione prevista già nel mese di maggio. Anche i lavori presso la Centrale Operative Territoriale con sede a Brendola sono stati ultimati e sono in corso di ultimazione quelli presso l’Ospedale Milani di Noventa.

Più articolato il programma degli interventi relativi alle Case della Comunità, che saranno collocate a Vicenza all’interno del complesso di San Felice, presso gli ospedali di Valdagno, Arzignano, Montecchio Maggiore, Noventa e Lonigo e presso le sedi distrettuali di Sandrigo, Camisano Vicentino e Longare.

I lavori sono già iniziati per quanto riguarda le sedi di Lonigo, Vicenza e Longare, mentre gli altri cantieri saranno attivati in rapida successione: nel corso di questo mese è previso l’avvio dei lavori per le Case della Comunità di Noventa e Camisano Vicentino, a maggio sarà la volta di quella di Arzignano e a giugno partiranno i lavori a Valdagno e Sandrigo, mentre per la Casa della Comunità di Montecchio Maggiore, collegata alla parallela progressione del nuovo ospedale, inizieranno nel 2025.

«Gli interventi stanno proseguendo secondo le tempistiche stabilite – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – e voglio sottolineare il grande impegno e la professionalità dei tecnici dell’Azienda che stanno gestendo i progetti. Siamo all’inizio di un percorso che porterà ad una grande trasformazione nell’offerta di servizi sanitari nel territorio, con un importante potenziamento della capacità di risposta ai cittadini».