Ubriaco sul bar della Terrazza della Basilica, disturba i clienti e aggredisce e ferisce i poliziotti

Verso le ore 20:15 di sabato 29 giugno, le Volanti della Questura sono intervenute a Vicenza, presso il bar “La Terrazza della Basilica”, a seguito della segnalazione di una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica che disturbava i clienti e che i dipendenti del bar cercavano vanamente di allontanare.

Giunti in Piazza dei Signori, i Poliziotti sono stati attirati da alcune persone che indicavano un uomo di nazionalità nordafricana come il disturbatore. L’uomo è stato individuato dagli Agenti, ma ha mostrato subito un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, insultando ripetutamente i Poliziotti con frasi come “razzisti, ‘fuck police, fuck police, fuck you” e facendo gesti offensivi con il dito medio.

L’uomo, identificato come M. B. E., tunisino nato nel 1996, regolare in Italia e residente a Vicenza, è stato accompagnato in Questura per gli atti di rito. Tuttavia, ha iniziato ad aggredire fisicamente i Poliziotti e ha danneggiato l’auto di servizio con calci e pugni, rendendo necessario il suo contenimento e arresto per i reati di violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta.

Due Agenti della Polizia di Stato intervenuti hanno riportato lievi ferite con prognosi di sette giorni per contusioni varie.

Informata l’Autorità Giudiziaria, è stato disposto il trattenimento dell’uomo presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì mattina.