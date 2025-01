Trump prepara un incontro con Putin per “porre fine” al conflitto in Ucraina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Anche se l’inaugurazione ufficiale è prevista per il 20 gennaio, Donald Trump è già operativo. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha annunciato giovedì 9 gennaio di essere al lavoro per organizzare un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, con l’obiettivo dichiarato di “porre fine” alla guerra in Ucraina. “Putin vuole che ci incontriamo e stiamo preparando l’incontro,” ha dichiarato Trump durante un incontro con governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago, a Palm Beach, Florida.

“Il presidente Putin vuole un confronto, lo ha affermato pubblicamente,” ha aggiunto Trump, descrivendo il conflitto come “un vero spreco.” Il leader russo, durante una sessione televisiva di domande e risposte il 19 dicembre, aveva espresso disponibilità a incontrare Trump “in qualsiasi momento.” “Se dovessimo incontrarci, sono sicuro che avremo molto da dirci,” aveva detto Putin.

Durante la campagna elettorale, Trump ha promesso di risolvere la guerra in Ucraina “in 24 ore,” senza però fornire dettagli sul piano. Ha inoltre chiesto un “cessate il fuoco immediato” e l’avvio di negoziati. Tuttavia, questa prospettiva preoccupa gli alleati di Kiev, che temono pressioni su Volodymyr Zelenskyj per accettare concessioni significative, consegnando al Cremlino un’importante vittoria geopolitica.