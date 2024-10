Trovato cadavere di una 29enne sulla spiaggia di Bibione

Questa mattina, martedì 15 ottobre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sul litorale di Bibione Pineda. Il ritrovamento è avvenuto durante le consuete operazioni di controllo della spiaggia da parte del personale della Bibione Mare, che ha subito lanciato l’allarme.

Indagini in corso per identificare la vittima

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per avviare le indagini e accertare l’identità della vittima. Si tratta di una 29enne di Pordenone e in base alle prime informazioni aveva con sé uno zainetto contenente psicofarmaci. Il cadavere è stato trasferito nella cella mortuaria del cimitero di Bibione per gli esami autoptici che dovrebbero chiarire le cause della morte.