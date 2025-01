Trovata un’altra bomba (la terza) a Montebello nel cantiere della TAV

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Montebello Vicentino si appresta a vivere il terzo bomba day in poco meno di tre anni. Nei giorni scorsi, nel corso dei lavori di scavo legati alla nuova linea ferroviaria ad alta capacità/alta velocità, è stato rinvenuto un nuovo ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, sepolto a 10 metri dal punto in cui nello scorso novembre venne rinvenuta una bomba gemella.

Anche in questo caso, infatti, si tratta di un ordigno di 230 chilogrammi, di un metro e 25 centimetri in lunghezza, sganciato dall’aviazione americana.

Questa mattina, in Prefettura a Vicenza, si è svolta la prima riunione tecnica e di coordinamento, a cui ha partecipato il sindaco Dino Magnabosco. “La data del disinnesco sarà decisa a breve – spiega il primo cittadino – dopo che la Prefettura avrà ultimato le consultazioni con RFI e il consorzio che si occupa dei lavori della TAV. Ciò che sappiamo per certo è che la zona rossa sarà la medesima di quella dello scorso 15 dicembre, quando affrontammo il secondo bomba day dopo quello del 24 aprile 2022. Nell’area con un raggio di sicurezza di 468 metri, saranno evacuati 94 residenti, gli stessi dell’altra volta. Inoltre, per alcune ore, come accaduto il 15 dicembre, dovranno essere chiuse l’autostrada A4 e la linea ferroviaria. Ci dispiace per i disagi che dovranno affrontare cittadini e viaggiatori, ma le operazioni di disinnesco da parte dell’Esercito Italiano necessitano delle massime cautele. Ciò che ci consola è che la macchina logistica e organizzativa è ormai ampiamente rodata e collaudata. Confidiamo, quindi, che le operazioni saranno concluse nel più breve tempo possibile”.