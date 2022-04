TRISSINO – Ventenne si allontana in auto di casa: trovata morta dai carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Una ventenne è stata trovata dalla Compagnia di Valdagno dei carabinieri il giorno di Pasqua. L’auto si trovava poco distante dal torrente Agno, in località Masieri, a Trissino. Vano l’intervento del medico, che non ha potuto che constatare il decesso. La ragazza si era allontanata senza dare notizie, allarmando familiari e amici. La notizia del ritrovamento della ragazza ha destato cordoglio e incredulità in paese. Lo riporta il Giornale di Vicenza.