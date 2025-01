Esplode azienda di batterie a Trissino, alta colonna di fumo e paura tra i residenti (VIDEO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ore 19.30 NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Da poco dopo le 15:00, di giovedì 16 dicembre, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio di notevoli proporzioni in Via dell’Industria a Trissino. All’interno di un’azienda specializzata nei sistemi per il recupero di pile e accumulatori, dove si sono verificati una serie di scoppi a catena fino ad un’esplosione generalizzata. Nessuna persona è rimasta ferita.

La colonna di fumo alzatasi in cielo e il boato è stato visibile e udito in tutta la valle.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano, Vicenza e con i volontari di Recoaro Terme con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala per un totale di 21 operatori coordinati dal funzionario di guardia Vincenzo Valeri, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme nell’arco di un’ora sono state circoscritte alla sola azienda, di cui sono rimasti solo i muri perimetrali.

Le strade circostanti sono state chiuse. Sul posto il personale dell’Arpav per le misurazioni ambientali.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di raffreddamento dell’azienda proseguiranno presumibilmente tutta la notte.

Esplosioni multiple si sono verificate oggi nella zona industriale di Trissino intorno alle 15, nei pressi della rotatoria del Leone, seminando panico tra i residenti e i lavoratori delle aree circostanti.

Non vi sono state vittime e ll momento non si hanno notizie di feriti.

Video e testimonianze condivise sui social mostrano una raffica di deflagrazioni, probabilmente riconducibili a bombole di gas, e una densa colonna di fumo nero che si è alzata dal luogo dell’incidente. L’azienda interessata è la Mendeleev, che si occupa di recupero di pile e accumulatori (batterie) ed è in via dell’Industria. Le fiamme sarebbero scaturite da un deposito e si sono udite diverse esplosioni. L’area è quella di Eurospesa, Tessaro, Schiavotto. Il Comune di Trissino ha condiviso un messaggio sui social nel quale invita la popolazione a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse. Anche il Comune limitrofo di Castelgomberto ha emesso un avviso analogo.

La nube scaturita dall’incendio sta prendendo la direzione di Montecchio ed Arzignano, secondo alcune fonti sul posto.

Fuggi fuggi generale

Le esplosioni hanno scatenato il caos, con persone che si sono allontanate rapidamente dalla zona nel timore di ulteriori deflagrazioni. Le aziende vicine sono state evacuate e nell’aria si è diffuso un odore acre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti o danni strutturali.

Le informazioni sono ancora frammentarie e in corso di verifica. Le autorità stanno valutando l’origine dell’incidente e l’entità dei danni. Si invita la cittadinanza a evitare la zona per facilitare le operazioni di soccorso e sicurezza.