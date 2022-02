VENETO – Fuga di monossido in casa: muore anziano

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un anziano è stato ritrovato morto in casa stamattina per probabile intossicazione da monossido. La tragedia oggi a Giavera del Montello, nel Trevigiano, in un’abitazione privata. Il decesso è stato provocato con tutta probabilità da una fuga di monossido di carbonio dalla cucina a legna. L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa.

Inutili i soccorsi: l’uomo, Sergio Ceneda di 83 anni, era già deceduto. Con lui, anche il suo cane. In corso le indagini relative alle cause.