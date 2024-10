Trapianto di barba fallito in Turchia: studente francese si suicida

“Era così scioccato che non si riconosceva più”. Così racconta Jacques Vigier-Latour, padre di Mathieu, un giovane di 24 anni che si è tolto la vita lo scorso giugno dopo un trapianto di barba fallito.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Mathieu non aveva mai avuto particolari problemi con la sua barba rada, ma molti amici lo incoraggiavano a fare un trapianto. Dopo aver scoperto quanto sembrasse facile tramite internet, decise di rivolgersi a una clinica in Turchia, convinto che l’approvazione del Ministero della Salute garantisse la qualità della struttura.

“L’operatore non era un medico, ma un agente immobiliare” Mathieu ha preso appuntamento e ha subito l’operazione all’inizio di marzo. Tuttavia, il risultato è stato lontano da quanto si aspettava: “Soffriva dolori intensi. L’operazione era stata eseguita in modo pessimo, con la rimozione di 4.000 bulbi piliferi, di cui 1.000 andati persi,” racconta il padre. Solo in seguito Mathieu ha scoperto che l’operatore non era un medico, bensì un agente immobiliare.

Mathieu si è quindi rivolto a un medico in Belgio, che è riuscito a recuperare il 90-95% dei bulbi danneggiati. Tuttavia, c’era ancora una perdita di capelli significativa e un trauma post-operatorio: “Non si riconosceva più. Si sentiva tradito e devastato,” ricorda Vigier-Latour.

“Non c’era nemmeno bisogno di farlo,” aggiunge il padre. “Alla fine, il suo problema era diventato mentale, una lotta interiore da cui non riusciva a uscire.”

Nonostante la tragedia, Jacques Vigier-Latour ha deciso di non intraprendere azioni legali, sconsigliato da amici e giuristi. Spera però che la sua testimonianza sia d’aiuto: “Meglio rivolgersi a specialisti nel proprio paese, dove ci sono garanzie di sicurezza e assicurazione. Se non ci si può permettere l’intervento subito, è meglio risparmiare e riflettere bene sul perché si desidera un trapianto.”