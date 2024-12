Tragico investimento a Noventa Vicentina: 60enne perde la vita

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un uomo di 60 anni ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 24 dicembre a Noventa Vicentina, dopo essere stato investito da un’Audi A3 all’altezza della rotatoria dei campi da tennis, in via De Gasperi. La vittima, M.C., un idraulico residente al confine tra Pojana Maggiore e Noventa, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dall’auto, condotta da un uomo di Borgo Veneto (Padova). Dopo il violento impatto con il parabrezza, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico.

Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118, che hanno trasportato l’uomo al reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, il 60enne è deceduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Basso Vicentino e i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, che hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Durante le operazioni, un tratto di via De Gasperi è rimasto chiuso al traffico, causando disagi alla circolazione.

“Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la nostra comunità”, dichiara il sindaco di Noventa, Mattia Veronese. “La perdita di una vita in circostanze così drammatiche scuote tutti noi, soprattutto in un periodo in cui dovremmo vivere momenti di serenità e vicinanza familiare. A nome mio e dell’amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima, a cui siamo vicini in questo momento di grande dolore”.