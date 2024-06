Tragedia sui Colli Euganei: ciclista muore per un malore

Oggi, 27 giugno, a Torreglia, nella zona delle Terme, un ciclista amatoriale di 68 anni, Flavio Luvisolo, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si allenava in compagnia di un amico. Il dramma si è consumato in via Monte Solone, dove Luvisolo si è improvvisamente sentito male e si è accasciato. I sanitari del Suem 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti, ma purtroppo hanno dovuto constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abano per effettuare gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, sembra che Luvisolo, un esperto ciclista e stimato ingegnere, sia stato colto da un malore improvviso.

Il compagno di allenamento, sotto shock, ha immediatamente dato l’allarme ai soccorritori.

Il pubblico ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, che è stata affidata alla famiglia per l’organizzazione dei funerali.