Torri di Q.lo. – Beccato di notte mentre ruba materiale per edilizia: denunciato 38enne

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, con il supporto della Stazione di Camisano Vicentino, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, di origine serba, accusato di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di materiali edili situato in Via Roma 2.

L’operazione è scaturita dalla segnalazione del titolare del negozio, che ha notato, attraverso il sistema di videosorveglianza, la presenza di un intruso all’interno del locale. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente intorno alle 01:15, hanno rilevato che l’ingresso secondario era stato forzato tramite l’effrazione di un pannello in plexiglass.

Entrati nell’edificio, i militari hanno sorpreso l’uomo nascosto nei locali, intento a sottrarre dieci paia di scarpe antinfortunistiche, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. Parte della refurtiva era già stata collocata nei pressi dell’uscita, pronta per essere portata via.

Durante la perquisizione personale, il sospettato è stato trovato in possesso di strumenti da scasso, tra cui uno scalpello in ferro, un cacciavite e una forbice spelafili, nascosti nella giacca. Gli attrezzi sono stati sequestrati dai Carabinieri.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio, era privo di documenti e si trovava sul luogo del furto con una bicicletta, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

L’arresto è stato formalizzato alle ore 02:00, dopo che tutti gli elementi di colpevolezza sono stati raccolti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, il 38enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimarrà in custodia in attesa del processo di convalida previsto per la giornata odierna.

Grazie al pronto intervento dei Carabinieri, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, che potrà rimetterla in commercio senza perdite.