Tornano a suonare le 8 campane di Notre-Dame a Parigi dopo 5 anni (video). Fra pochi giorni riapre al pubblico

I parigini sono abituati a quel suono da tempi immemorabili, ma non lo sentivano da cinque anni e mezzo. Con grande emozione, una folla si è radunata questa mattina, venerdì 8 novembre, davanti alla cattedrale di Notre-Dame, poco prima delle 10:30, per ascoltare il rintocco delle campane: per la prima volta dall’incendio del 2019, le otto campane del campanile nord, azionate una a una da motori, hanno suonato insieme.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“Non è ancora tutto perfetto, ma questo primo test è un buon risultato,” ha dichiarato all’AFP Alexandre Gougeon, responsabile del progetto di sostituzione delle campane, installate tre giorni fa dopo la consegna del 12 settembre. La campana più grande, “Gabriel,” pesa oltre quattro tonnellate, mentre la più piccola, “Jean-Marie,” ne pesa circa 800. Tutte sono state nuovamente benedette in una piccola cerimonia. Questo ritorno in servizio delle campane rappresenta un importante passo verso la riapertura di Notre-Dame al pubblico, prevista per il 7 dicembre.