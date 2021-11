Torna lo street food internazionale a Campo Marzo nel weekend

International Street Food, a Campo Marzo da venerdì 26 a domenica 28 novembre



La quinta edizione dell’International Street Food sarà a Vicenza, a Campo Marzo, in viale Dalmazia, verso viale Roma, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre. Si tratta della più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.I visitatori potranno vivere una giornata all’insegna dell’alta cucina itinerante, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.Quella di Vicenza è la ventinovesima tappa del tour dell’International Street Food, edizione 2021.I chioschi saranno a disposizione del pubblico venerdì 26 novembre dalle 18 alle 24 sabato 27 e domenica 28 novembre dalle 12 alle 24.

In questa tappa ci saranno 25 stand, 20 di food e 5 di birra. Sarà possibile assaggiare gli arrosticini abruzzesi, le bombette pugliesi, il lampredotto toscano, il coppo di pesce napoletano, le prelibatezze dell’hamburgheria gourmet italiana, tutta carne italiana come la scottona e la chianina, la puccia pontina proveniente da Latina, la cucina messicana, quella argentina, quella greca e la paella valenciana. Saranno presenti anche un truck con prodotti siciliani provenienti da Palermo, con gli arancini, il pane ca’meusa, i cannoli, la cassata e un banco pugliese con le orecchiette di grano arso, la burrata ed il famoso dolce pasticciotto, il tutto proveniente da Lecce. Non mancheranno, oltre ai birrifici italiani, anche quelli stranieri provenienti dalla Repubblica Ceca, dall’Inghilterra e dalla Germania.

Domenica 28 novembre, dalle 7.30 alle 18 in piazza dei Signori, piazzetta Palladio e piazza Biade si terrà il mercato settimanale in via straordinaria come recupero di un mercato che non si è tenuto nei mesi scorsi.