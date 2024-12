Torna lo scorbuto: un’antica malattia riaffiora tra crisi economica e cambiamenti sociali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Considerato un residuo del passato, lo scorbuto – una malattia causata dalla carenza di vitamina C – sta tornando a colpire in diversi contesti, tra cui la Francia. I segnali di questa recrudescenza sono legati a una combinazione di fattori: crisi economica, aumento del costo della vita e la diffusione di interventi chirurgici per la perdita di peso, come la chirurgia bariatrica.

Un recente caso clinico pubblicato su BMJ Case Reports da Andrew Dermawan, del Gairdner Hospital in Australia, racconta la storia di un uomo di mezza età affetto da scorbuto. L’uomo, che consumava meno di 10 mg di vitamina C al giorno, mostrava sintomi come eruzioni cutanee dolorose, sangue nelle urine e anemia. La diagnosi ha rivelato gravi carenze nutrizionali, dovute a ristrettezze economiche e alla sospensione degli integratori prescritti dopo un intervento bariatrico. La situazione si è risolta con l’assunzione di vitamina C e altri supplementi.

Ma non è un caso isolato. In Francia, uno studio pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe documenta un aumento preoccupante dei casi di scorbuto nei bambini. Tra il 2015 e il 2023, sono stati registrati 888 ricoveri per questa patologia, con un incremento significativo durante e dopo la pandemia di Covid-19. La fascia d’età più colpita è quella tra i 5 e i 10 anni, con un aumento cumulativo del 201% dei casi, e le ragazze sembrano essere più vulnerabili.

Crisi socioeconomica e impatto sulla nutrizione

Lo studio, condotto da ricercatori dell’ospedale Robert-Debré e di altre istituzioni francesi, evidenzia un legame tra l’aumento dei casi di scorbuto e il deterioramento delle condizioni economiche dal 2020 in poi. L’inflazione e la crescente insicurezza alimentare hanno ridotto l’accesso a una dieta equilibrata, aggravando la malnutrizione nei bambini.

Ulrich Meinzer, capo del dipartimento dell’ospedale Robert-Debré, conferma: “Questi dati sono preoccupanti, anche se probabilmente sottostimati poiché considerano solo i ricoveri ospedalieri”. La carenza di vitamina C è strettamente legata a diete povere di frutta e verdura fresche, un fenomeno che sembra amplificarsi in situazioni di difficoltà economica.

I rischi dello scorbuto

Lo scorbuto, una malattia quasi scomparsa nei paesi sviluppati entro il XX secolo, può causare dolori ossei, debolezza muscolare, emorragie e deterioramento generale. Si sviluppa rapidamente quando l’apporto di vitamina C scende sotto i 10 mg al giorno, spesso nel giro di uno o tre mesi.

La prevenzione passa attraverso una dieta ricca di frutta e verdura, ma anche attraverso politiche che migliorino l’accesso a cibi sani per le famiglie in difficoltà. Gli esperti avvertono: “Il ritorno dello scorbuto sottolinea l’importanza di affrontare le disuguaglianze socioeconomiche per proteggere la salute pubblica, soprattutto dei più giovani”.

Mentre il passato sembra tornare sotto forma di antiche malattie, il messaggio è chiaro: garantire una nutrizione adeguata non è solo una questione di salute individuale, ma di giustizia sociale.