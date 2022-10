Torna il grande ciclismo a Vicenza, domani arriva il Giro del Veneto professionisti

Si terrà domani, mercoledì 12 giugno, l’85^ edizione del Giro del Veneto 2022, la classica di ciclismo per professionisti, con partenza da Padova e arrivo a Vicenza. Il circuito finale vedrà due passaggi lungo corso Palladio prima del traguardo in viale Roma.L’iniziativa è organizzata dalla PP Sport Events in collaborazione con il Comune di Vicenza e i Comuni interessati dal passaggio della gara.Dalle 13 alle 16.30 nei tratti cittadini interessati dal transito dei ciclisti saranno attuate importanti modifiche alla circolazione.Il percorso è visibile al link: https://bit.ly/GiroDelVeneto22.Percorso nel territorio comunaleIl percorso nel territorio comunale di Vicenza (con provenienza da Arcugnano-dorsale dei Berici) riguarderà, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.50 e le 15.10 corrispondente al primo giro dei ciclisti, viale X Giugno, viale Dante Alighieri, viale Fusinato, via Maganza, via Vaccari, via Rossi, via Ferreto de Ferreti, viale Verona, corso SS Felice e Fortunato, viale Milano, piazzale della Stazione, fino a viale Roma.Il secondo giro, tra le 15.10 e le 15.30, proseguirà su viale Roma verso piazzale De Gasperi, corso Palladio, Levà e Ponte degli Angeli, contra’ San Pietro, viale Margherita, via dello Stadio, attraverso la rotatoria e il sottopasso ferroviario, viale Riviera Berica, strada del Tormeno verso Arcugnano e strada Militare, per tornare poi verso Vicenza.Il terzo giro, quindi, tra le 15.20 e le 16.15 circa, ripeterà il percorso in entrata del primo giro.Modifiche alla circolazioneDalle 13 alle 16.30, in particolare, la rete viaria sarà pesantemente interessata dal transito della gara, specie nei quadranti sud est e centro storico. Saranno possibili rallentamenti e disagi alla circolazione.In base all’andamento della competizione sarà progressivamente istituito il divieto di transito ai veicoli nelle strade interessate dal percorso, con divieto di sosta su tutti gli stalli presenti lungo il tragitto fin dal mattino.Tutte le laterali che afferiscono al percorso di gara saranno intercluse al transito o subiranno diversa disciplina.È prevista la chiusura di viale Roma dalle 6, dall’incrocio con il piazzale della Stazione all’uscita dal parcheggio Verdi, con conseguente soppressione delle fermate dei bus; inoltre, il parcheggio di viale Bologna sarà riservato ai veicoli dell’organizzazione. Risulta parzialmente chiuso alla circolazione anche viale Mazzini, al fine di consentire le attività di gara presso il parcheggio del Teatro Comunale, chiuso fin dal mattino.Sono previste deviazioni per i percorsi degli autobus urbani ed extra urbani. La stazione ferroviaria e l’autostazione Svt non saranno raggiungibili in auto.Per informazioni sulle linee dei bus è possibile consultare il sito di Svt www.svt.vi.it. 85° Giro del VenetoRiproposta nel 2021, dopo nove anni di assenza, la gara vedrà i migliori atleti internazionali sfidarsi in un emozionante itinerario di 160 chilometri circa tra i colli Euganei e Berici, con un dislivello complessivo di 1.500 metri. Il percorso si snoderà tra le bellezze storiche e architettoniche della città e dei colli Berici, passando davanti a villa La Rotonda e attraverso la salita di strada Militare.Nel primo tratto sarà percorsa la strada militare di Arcugnano per raggiungere il Santuario della Madonna di Monte Berico, da dove inizierà la discesa verso il centro cittadino, tra le vie del centro storico, compreso corso Palladio. Si tornerà poi verso Arcugnano, attraverso la Riviera Berica e strada del Tormeno, per riprendere la strada militare e ripetere così lo stesso circuito per tre volte consecutive, fino alla conclusione della gara in viale Roma.