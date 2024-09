Torna dalle Olimpiadi e il marito le dà fuoco: muore atleta di 33 anni

L’atleta olimpica ugandese Rebecca Cheptegei è deceduta in un ospedale del Kenya, dopo aver subito ustioni sull’80% del corpo in seguito a un’aggressione avvenuta domenica scorsa per mano del suo compagno.

Cheptegei, 33 anni, era in cura presso il Moi Teaching and Referral Hospital nella città di Eldoret. La sua morte è stata confermata giovedì da Owen Menach, portavoce dell’ospedale.

Donald Rukare, presidente del Comitato olimpico dell’Uganda, ha espresso il suo cordoglio con un post su X: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa della nostra atleta olimpica Rebecca Cheptegei, vittima di un brutale attacco da parte del suo fidanzato. Condanniamo con forza ogni forma di violenza contro le donne. Che la sua anima riposi in pace; la sua eredità come atleta vivrà per sempre.”

Jeremiah ole Kosiom, comandante della polizia della contea di Trans-Nzoia, ha spiegato che il compagno di Cheptegei, Dickson Ndiema, ha acquistato della benzina, l’ha versata su di lei e le ha dato fuoco. “I vicini hanno sentito la coppia litigare all’esterno. Durante la discussione, l’uomo è stato visto gettare un liquido su di lei prima di appiccare il fuoco”, ha riferito Kosiom al quotidiano keniano Standard. Anche Ndiema è rimasto gravemente ustionato e si trovava ricoverato nello stesso ospedale di Cheptegei.

I genitori di Rebecca Cheptegei hanno raccontato che la figlia aveva acquistato un terreno a Trans-Nzoia per essere più vicina ai numerosi centri di allenamento atletico presenti nella zona. Secondo un rapporto della polizia locale, la coppia era stata udita litigare proprio a causa del terreno su cui era stata costruita la loro casa, poco prima che scoppiasse l’incendio.

Lo scorso mese, Cheptegei si era classificata 44ª nella maratona delle Olimpiadi di Parigi e l’anno precedente aveva ottenuto il 14º posto ai campionati mondiali di Budapest. Nel 2022, aveva trionfato nella corsa in montagna ai Campionati mondiali di corsa in montagna e trail running in Thailandia.