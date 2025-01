TikTok a rischio negli Stati Uniti: impazza RedNote, altra app cinese

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Negli Stati Uniti, il futuro di TikTok è incerto: il social network cinese ha tempo fino al 19 gennaio per vendere la sua filiale americana, altrimenti verrà bandito dal Paese. Intanto, gli utenti stanno cercando nuove piattaforme, e tra queste sembra emergere RedNote (nome inglese di Xiaohongshu), che lunedì 13 gennaio è balzata in cima alla classifica delle applicazioni gratuite più scaricate sull’Apple Store americano.

Cos’è RedNote?

Definita un mix tra TikTok, Pinterest e Instagram, RedNote permette di creare video e post, combinando le funzionalità dei principali social media. La piattaforma, quasi interamente in mandarino, è già popolare tra i giovani in Cina, Taiwan e altri Paesi di lingua mandarina. Con circa 300 milioni di utenti mensili, secondo la BBC, è particolarmente apprezzata da giovani donne urbane che condividono consigli di lifestyle.

Nonostante il nome cinese, Xiaohongshu, si traduca in “Piccolo libro rosso”, l’app sostiene che non vi sia alcun riferimento al celebre libro del leader comunista Mao Zedong.

L’improvvisa migrazione verso RedNote ha sollevato gli stessi timori già espressi su TikTok, riguardo a possibili rischi di spionaggio e manipolazione da parte delle autorità cinesi. Come accaduto con TikTok, anche RedNote è stata accusata di censurare contenuti critici verso il governo cinese o legati a temi sensibili. In Taiwan, ad esempio, l’app è vietata ai dipendenti pubblici per motivi di sicurezza.

Nonostante le preoccupazioni, molti utenti statunitensi si sono riversati su RedNote, descrivendosi come “rifugiati di TikTok”. Tra loro anche influencer come Jen Hamilton, un’infermiera con 3,9 milioni di follower, che ha ironizzato sui timori legati alla raccolta dati: “È impossibile sottovalutare quanto poco mi importi che i cinesi abbiano i miei dati”, ha dichiarato in un video spiegando il suo approdo sulla piattaforma.

La migrazione a RedNote si inserisce in un quadro legislativo complesso: ad aprile, democratici e repubblicani hanno approvato una legge che potrebbe portare al bando di TikTok, in attesa della decisione della Corte Suprema. Intanto, le alternative come RedNote stanno rapidamente conquistando spazio, offrendo un rifugio digitale a milioni di utenti.