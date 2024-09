Thiene – Studenti trovati con droga: segnalati

Mercoledì 11 settembre, alle 13:50, un cittadino di Thiene ha segnalato alla pattuglia di polizia locale in servizio presso la stazione SVT per la viabilità, in coincidenza con l’uscita degli studenti dalle scuole, che alcuni giovani si erano radunati in via Kennedy e stavano fumando qualcosa di diverso dal tabacco.

Considerando anche le recenti segnalazioni al Sindaco di Thiene riguardanti il consumo di stupefacenti nella zona, la pattuglia, terminato il servizio di viabilità, si è recata sul posto e ha proceduto all’identificazione dei due ragazzi, entrambi residenti a Thiene, di 17 e 18 anni. Su richiesta, i due giovani hanno collaborato estraendo la sostanza stupefacente che detenevano per uso personale: circa 11 grammi di hashish per uno e 7 grammi di marijuana per l’altro, insieme al grinder utilizzato per la triturazione della marijuana, che sono stati trovati nei loro zaini.

I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura-UTG di Vicenza come assuntori di sostanze stupefacenti, e il minorenne è stato affidato ai genitori.