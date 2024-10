Thiene – Due consiglieri passano a Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo una nota del deputato vicentino Silvio Giovine, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Dopo il successo di Fratelli d’Italia alle scorse elezioni provinciali, segno inequivocabile del sempre maggior interesse che gli amministratori riservano al nostro progetto politico, l’ingresso in Fratelli d’Italia dei consiglieri comunali di Thiene Giulia Scanavin e Federico Mojentale rappresenta un altro importante passo nel percorso di crescita e radicamento territoriale di Fratelli d’Italia” così l’on. Silvio Giovine, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, annuncia la formazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nella città di Thiene.

“Come Fratelli d’Italia – prosegue Giovine – vogliamo essere un punto di riferimento per tutti gli amministratori che si riconoscono nei valori e nel buon governo che il centrodestra ha dimostrato di saper esprimere a livello locale, regionale e nazionale, garantendo una filiera istituzionale indispensabile per offrire risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Dando il benvenuto ai consiglieri Scanavin e Mojentale, voglio esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Circolo territoriale Umberto Rossi per il prezioso lavoro che da mesi sta portando avanti per garantire un’adeguata presenza di Fratelli d’Italia su Thiene”

“Le motivazioni che ci hanno portato a compiere questo importante passo sono molteplici – spiegano Scanavin e Mojentale – prima fra tutte la capacità di Fratelli d’Italia di farsi interprete attivo dei bisogni e delle esigenze degli amministratori che necessitano di sostegno e di una filiera istituzionale che permetta loro di svolgere al meglio il loro compito. Dal punto di vista politico – proseguono i consiglieri – provenendo da un’esperienza civica sviluppatasi nell’alveo del centro-destra, possiamo dire che ci sentiamo a casa aderendo al progetto di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Riteniamo che questa scelta ci potrà aiutare con ancora maggior forza ed autorevolezza nella nostra azione quotidiana a difesa del territorio e dei cittadini di Thiene, che naturalmente rimangono il nostro primario interesse ”

“Nell’esprimere un sentito ringraziamento al Coordinatore provinciale On. Silvio Giovine e al Presidente del Circolo territoriale Umberto Rossi, vogliamo ribadire che faremo tutto il possibile per garantire a Thiene una coalizione di centro-destra forte e coesa con l’obiettivo di porsi nel prossimo futuro come alternativa all’attuale amministrazione.”