Terribile schianto in A4 fra camion e furgone: muore una donna

NOVENTA DI PIAVE, INCIDENTE IN A4, TRA UN MEZZO PESANTE E UN FURGONE: DECEDUTA UNA DONNA E UN’ALTRA FERITA

Poco dopo e 13:00, di martedì 17 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra gli svincoli di Cessalto e Noventa di Piave in direzione Milano, per un incidente tra un mezzo pesante finito rovesciato e un furgone trasporto persone: deceduta una giovane donna, un’altra ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Motta di Livenza, San Donà e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal mezzo pesante l’autista rimasto illeso. Purtroppo nonostante i soccorsi sanitari il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di una donna mentre un’altra è rimasta ferita, illesi altri due uomini che si trovavano nel furgone.

Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada per i rilievi e determinare le cause del sinistro.