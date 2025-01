Tentata truffa con falso tecnico a Cornedo Vicentino: Viacqua avvisa i cittadini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina, il servizio clienti di Viacqua ha ricevuto una segnalazione riguardante una tentata truffa avvenuta in Via Deledda a Cornedo Vicentino. Un soggetto non identificato si è presentato presso un’abitazione come tecnico dell’azienda, chiedendo di verificare il contatore esterno e alcune valvole all’interno della casa. Durante la visita, avrebbe poi informato i residenti della presunta presenza di gas nelle condotte e di un rischio imminente di esplosioni, suggerendo di chiudere le utenze e di raccogliere beni di valore.

Il servizio clienti di Viacqua ha prontamente chiarito che tale modalità di intervento non è mai adottata dalla società. L’operatore ha invitato il residente a segnalare l’incidente alle Forze dell’Ordine.

Viacqua, in situazioni simili, raccomanda di non permettere l’accesso in casa a persone sospette e di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e il servizio clienti. Inoltre, tutti i tecnici autorizzati da Viacqua sono muniti di tesserino identificativo, facilmente verificabile chiamando il numero verde 800 154242, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Si ricorda infine che i tecnici di Viacqua non sono autorizzati a richiedere alcun pagamento durante le verifiche.