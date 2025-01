Tempesta Éowyn: blackout e allerta pericolo di vita nel Regno Unito e in Irlanda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità mentre la tempesta Éowyn continua a flagellare il Regno Unito e l’Irlanda, causando allerta pericolo di vita in diverse regioni. In Scozia, il primo ministro John Swinney ha invitato la popolazione a mantenere un “elevato livello di vigilanza”, avvertendo che le condizioni meteorologiche critiche persisteranno durante la notte.

Il governo scozzese ha riferito che circa 100.000 abitazioni sono prive di elettricità, mentre gravi disagi stanno interessando strade, ponti e trasporti pubblici. Di conseguenza, il 92% delle scuole è rimasto chiuso venerdì.

La polizia ha segnalato che 11 autocarri pesanti si sono ribaltati a causa delle raffiche di vento, che hanno raggiunto velocità di 100 mph (circa 160 km/h). Swinney ha esortato gli autotrasportatori a non viaggiare, definendo la tempesta Éowyn “un evento meteorologico eccezionale”.

“Questa tempesta non è ancora finita. Anche dopo la scadenza dell’allerta rossa, rimangono in vigore avvisi per vento, neve e ghiaccio in gran parte del paese”, ha dichiarato Swinney, aggiungendo che ci vorranno giorni per ripristinare la normalità su strade e trasporti essenziali.

Il Met Office ha confermato l’eccezionalità dell’evento, con numerose segnalazioni di alberi abbattuti e veicoli spazzati via, mentre le squadre di emergenza continuano a lottare contro condizioni ancora troppo pericolose per operare.

IRLANDA

Oltre un milione di abitazioni, aziende agricole e attività commerciali tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord sono rimaste senza elettricità.

Le compagnie ESB Networks in Irlanda e NIE Networks nell’Irlanda del Nord hanno avvertito di ulteriori interruzioni significative a causa del persistere della tempesta Éowyn, che ha già colpito 725.000 clienti nella Repubblica e 283.000 nell’Irlanda del Nord.

Alcune abitazioni e aziende potrebbero rimanere senza elettricità per una settimana, data l’entità senza precedenti dei blackout in corso.