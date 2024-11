Telefonate sospette a cittadini residenti in Veneto, la Regione: “Prestare massima attenzione e segnalarle alle forze dell’ordine”

La Regione del Veneto lancia un importante appello ai cittadini, invitandoli a prestare massima attenzione a telefonate sospette che potrebbero avere scopi fraudolenti o malevoli. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi di chiamate non richieste sulla presunta offerta a titolo gratuito di un addolcitore dell’acqua da parte della Regione del Veneto a tutti i residenti della Regione, in cambio della sottoscrizione di un contratto di manutenzione.La Regione del Veneto non ha mai avviato una campagna simile e invita chiunque riceva telefonate di questo tipo, soprattutto le persone anziane e più vulnerabili, a prestare massima attenzione, a non fornire alcuna informazione sensibile e a segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine competenti.Si raccomanda di diffidare di numeri sconosciuti e di verificare sempre la veridicità delle chiamate, contattando direttamente le istituzioni o le aziende che dicono di rappresentare. La collaborazione dei cittadini è essenziale per contrastare questo fenomeno e garantire la sicurezza della comunità.