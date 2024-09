Sulle vette della Marmolada è tornata la neve

Questa mattina, la cima della Marmolada si è nuovamente ricoperta di neve fresca, dopo 60 giorni di caldo persistente anche in alta quota, con temperature costantemente sopra lo zero. Carlo Budel, gestore della Capanna Punta Penia (a 3.343 metri di altitudine), ha condiviso con entusiasmo sui social le immagini della nevicata, accogliendo con gioia il ritorno dei fiocchi bianchi che sembrano porre fine a un’estate rovente.

L’arrivo di un fronte freddo sul Nordest ha interrotto il caldo anche in pianura. Sulla Marmolada, la neve ha cominciato a cadere non appena le temperature sono scese intorno allo zero, raggiungendo un lieve valore negativo.