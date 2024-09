Studenti vicentini dell’ITS RED Academy si sfidano per progettare un villaggio turistico green

Una settimana di sfide progettuali per reinventare, in ottica green, il Villaggio turistico San Paolo a Cavallino Treporti. È partita oggi la quarta edizione della ITS RED Sustainable Challenge, la competizione che coinvolge gli studenti di tutti i corsi di ITS RED Academy, dedicata all’innovazione e alla sostenibilità in edilizia. Protagonisti 260 studenti di ITS RED di tutto il Veneto,suddivisi in 30 team, e 150 studenti del quinto anno degli istituti tecnici di Verona, Padova e Varese, affiancati dai formatori di ITS RED e da 50 esperti aziendali.

Nello specifico, saranno protagonisti della ITS RED Challenge tutti gli studenti del corso ITS Red di Vicenza, Marketing Manager Sistema Arredo.

“La Sustainable Challenge è una straordinaria competizione che permette ai ragazzi di vestire i panni di veri professionisti e di mettere in pratica le competenze acquisite durante l’anno – afferma Cristiano Perale, presidente di ITS RED Academy –. Durante questa esperienza, gli studenti sono chiamati a rispondere a precise richieste da parte dei committenti e ad affrontare le reali problematiche, tipiche di chi deve portare innovazione e sostenibilità ripensando gli spazi del villaggio. Per gli studenti di ITS RED, ma anche per quelli delle scuole superiori, la Challenge rappresenta una grande opportunità di confrontarsi con i professionisti e le aziende, ai quali possono chiedere consigli preziosi per realizzare il proprio progetto. ITS Red ha voluto proporre questa innovativa occasione formativa per offrire ai ragazzi un’esperienza immersiva unica che li spinga a mettere in campo tutte le proprie competenze e di misurarsi con i propri coetanei in un vero concorso di progettazione che ha come focus il costruire green e il design”.

La Sustainable Challenge propone 5 sfide progettuali: gli studenti saranno chiamati a progettare aree comuni, come il bar, il ristorante, il centro benessere o 7 unità abitative del villaggio turistico. Si confronteranno, inoltre, con la riqualificazione dell’auditorium del villaggio, prevedendo un ampliamento e la valorizzazione dell’area esterna. Per farlo avranno a disposizione un’intera settimana, da oggi al 20 settembre, durante la quale con il proprio team dovranno proporre la soluzione progettuale più sostenibile e innovativa, dal punto di vista strutturale, impiantistico e dei servizi.

I primi momenti della Challenge sono stati dedicati all’analisi e alla comprensione delle richieste del committente, con conseguente organizzazione del team e delle informazioni necessarie per iniziare la sfida. Gli studenti lavoreranno in gruppo, definendo ruoli, obiettivi e tempistiche. Giornate importanti quelle di mercoledì 18 e giovedì 19, in cui potranno avvalersi della consulenza di 50 tecnici professionisti di aziende leader della filiera delle costruzioni per predisporre al meglio il loro lavoro e la conseguente presentazione del progetto durante l’ultimo giorno.

La valutazione del progetto si baserà sui seguenti indicatori: capacità di lavoro in gruppo ed organizzazione delle attività̀, qualità della presentazione, rapporto con le aziende e conseguenti soluzioni progettuali recepite ed integrate, soluzioni sostenibili avanzate e qualità progettuale. Al termine della settimana di Challenge, saranno individuati 5 progetti finalisti, uno per ogni sfida progettuale.

La sfida non finisce qui perché ci sarà una seconda valutazione, a livello social, di un video che i ragazzi dovranno ideare e realizzare successivamente alla Challenge, un resoconto del lavoro svolto e dell’esperienza vissuta. I criteri di valutazione si basano su creatività e visualizzazioni dei video. Il gruppo di progettazione riceverà in premio l’esenzione dalla prima rata di iscrizione al corso, pari a 2.500 euro complessivi.

La premiazione finale si terrà il 29 novembre in occasione di Job&Orienta 2024, a Verona.